الداخلية السعودية: تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا، مؤكدة تعليق العمل أيضًا في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المحافظة.وأكدت الداخلية السعودية على تمكين العائدين من سكان محافظة القطيف من الوصول إلى منازلهم قبل تطبيق قرار تعليق الدخول والخروج، بالإضافة لتيسير حركة النقل التجاري من وإلى محافظة القطيف مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.وأفادت الداخلية السعودية بأن الحالات الـ11 المصابة بفيروس كورونا في البلاد، هم من سكان محافظة القطيف.وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم، ما يرفع العدد إلى 11 إصابة.