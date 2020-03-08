البورصة تخسر 17.4 مليار جنيه.. والسبب كورونا

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة نزيفها الحاد لدى إغلاق معاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع مؤسسية من قبل شرائح المتعاملين المختلفة، في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19".وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 17.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 627 مليار جنيه.وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعاته ليغلق منخفضًا بنسبة بلغت 40.4% بما يعادل 498 نقطة خسارة، وينهي تعاملاته عند مستوى 11849 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.72% بما يعادل 31.93 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 1140.9 نقطة وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها نحو 364.3 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 140.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 19.3 ألف صفقة بيع وشراء.