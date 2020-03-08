انتصار السيسى: تاريخ المرأة المصرية «مشرف وناصع»

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على تهنئة النساء في عيدهن من خلال تدوينة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».وقالت انتصار السيسي إن: «احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة».وأضافت: «هذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر».