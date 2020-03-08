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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 02:35 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
مصطفى عنز
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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى نائب المحافظ، المقر الرئيسى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة كفر الشيخ، اليوم، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية.

تابع المحافظ الخط الساخن "125" لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، للتأكد من تحقيق خدمة متميزة وجودة عالية فى مجال إنتاج مياه شرب نقية ذات جودة عالية ومواصفات ومعايير دولية قياسية، فضلًا عن تفقده تقارير نتائج المكالمات المسجلة، وذلك لضرورة الاهتمام بتطوير منظومة الخط الساخن، لظهورها بشكل حضاري لائق بالقطاع، لتقديم الخدمة للمواطنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وزار المحافظ المعمل المركزى لمياه الشرب، ويضم "معمل الوحدة العام، ومعمل الغير عضوية، ومعمل العضوية، ومعمل ميكروبيولوجية، ومعمل جمع العينات، وإدارة الجودة، ووحدة التكويد"، مشددًا باستمرار تحليل العينات، وضمان جودة المياه، طبقًا للمعدلات العالمية.

وتعرف على مهام المعمل المركزى، والذى يقوم بالمتابعة الدورية والمسح الشامل لمأخذ المحطات، للتأكد من خلو المياه من أى دلائل للتلوث، واستقراء الحالة العام لمياه المأخذ، لتوقع الأزمات، والعمل على حلها مبكرًا، بالإضافة إلى تقييم حالة المحطات، والوقوف على كفاءة مراحل المعالجة، وعمل العينات غير مدفوعة الأجر لطلبة الماجستير والدكتوراه، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالبحث العلمى، وكذا عمل بعض الأبحاث التى تخص جودة المياه، ومسببات التلوث، وبحث شكاوى المواطنين، ووضع الحلول المناسبة.

واختتم المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أن الشركة هى الأولى التى نفذت تلك التجربة بعموم المحافظة، بالإضافة إلى توليد "البيوجاز، والغاز" من مخلفات الصرف الصحى بمحطة الصرف الصحى بسخا، وذلك لاستغلال تلك الطاقة فى تشغيل مولد المحطة، وإضاءتها، والاستغناء عن الكهرباء بها.

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