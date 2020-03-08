بريطانيا: ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» إلى 211

أعلنت السلطات في بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 211 حالة.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الناطقة بالإنجليزية، أن الحالتين كانتا في رحلة مؤخرا إلى شمال إيطاليا، والذي يشهد انتشارا واسعا للفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.