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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 01:21 م
كورونا
كورونا
محمد إبراهيم
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قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، لبحث حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقال إن وزارة الصحة والمحافظات، نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تمامًا بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلًا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية، وشددت على أن هناك متابعة مستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه في حال وجود أي حالات جديدة مصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتعد مصر من أولى الدول على مستوى العالم، التي بدأت- منذ الإعلان عن هذا الفيروس- باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أنها من أولى الدول التي بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بكافة منافذ الجمهورية، وذلك منذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس في دولة الصين.

وتمتلك مصر أعلى وأحدث الأدوات والأجهزة اللازمة لإجراء اختبارات وتحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، كما تمت زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة من خلال شراء 250 ألف كاشف بدأت بالفعل توريدها وتوزيعها، وتمت زيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، كما سيتم شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات مع فحص جميع الطائرات القادمة من الدول التي بها إصابات، كما تم تجهيز 26 مستشفى في كافة المحافظات بأحدث الأجهزة القادرة على احتواء فيروس كورونا لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها.

وأهابت كل من وزارة الصحة والمحافظات المعنية بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

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