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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الوطنية للصحافة يتفقد انتخابات دار الهلال

الأحد 08/مارس/2020 - 01:19 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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تفقد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، اللجان الانتخابية في مؤسسة دار الهلال، يرافقه المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة، وكان في استقبالهم رئيس تحرير مجلة المصور أحمد أيوب، ورئيس تحرير مجلة الهلال خالد ناجح.

وأكد العاملون في المؤسسة "صحفيين وإداريين وعمالًا" أن الانتخابات تشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية تحت الإشراف القضائي وتسير بسهولة ويسر بعد أن وفرت المؤسسة مقار مريحة للتصويت.

وأكد جبر حرص الهيئة على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، وأن مصلحتها الوحيدة هي إتاحة الفرصة للجميع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.

وحرص العاملون بدار الهلال على التأكيد لرئيس الهيئة أنهم يريدون الدعم والتأييد والمساندة ليستطيعوا اجتياز المشاكل التي تمر بها مؤسساتهم، وأكد لهم رئيس الهيئة أن خطة الإصلاح القادمة ستحقق الخير للجميع، وطالبهم بالوقوف وراء مصلحة مؤسستهم في الفترة القادمة.

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