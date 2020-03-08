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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولياء أمور يُطالبون بتعليق الدراسة.. والتعليم: لا داعي للقلق

الأحد 08/مارس/2020 - 01:18 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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طالب بعض أولياء أمور التلاميذ بالمدارس الخاصة بمدينة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، بتعليق الدراسة، وذلك بعد إعلان دخول مستشفى 15 مايو، ضمن مجموعة المستشفيات المخصصة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، على مستوى الجمهورية.

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن صحة أبناءهم أهم من التعليم، مشيرين إلى أن الأطفال مناعتهم ضعيفة لصغر السن، ما يجعل أجسامهم غير قادرة غير قادرة على مواجهة الفيروسات - أيًا كانت (كورونا أو غيرها) - بشكل قوي.

من جانبها، نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور أي حالات إصابة أو حتى اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل المدارس.

وأكدت المصادر أن الوضع آمن تمامًا وليس هناك ما يدعو للقلق، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي قرارات برفع الغياب أو السماح بعدم ذهاب التلاميذ للمدارس، لكن في حال وجود تلميذ مصاب بإنفلونزا، يتم إعادته للمنزل فورًا، وتنبه إدارة المدرسة على ولي الأمر بعدم إرساله إلا بعد الاطمئنان على صحته تمامًا.

وعن ما يتردد بشأن عدم تعليق الدراسة حتى الآن، على الرغم من اتخاذ بعض الدول هذا القرار كإجراء احترازي، أشارت المصادر، إلى أن الوضع مختلف تمامًا، ولا توجد مقارنة بين نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر وغيرها من البلدان التي اتخذت هذا القرار، مؤكدة: أن "الوضع آمن ولا داعي للقلق، والانسياق وراء الشائعات والتسجيلات والفيديوهات القديمة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والذعر بين أولياء الأمور".

ونوهت إلى أن قرار تعليق الدراسة من عدمه، لا تملكه مدرسة أو قطاع معين أو حتى الوزارة نفسها، لكن قرار دولة، مطالبة أولياء الأمور بالتأني؛ لأن وزارةالتعليم أو أي جهة أخرى لن تتوانِ في إعلان الوضع بشفافية كاملة.

وشددت على أنه ليس من مصلحة أحد إخفاء أو التستر على شيء "الوباء يُهدد جميع دول العالم.. هنخبي ليه؟!".

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