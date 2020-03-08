تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي السفن المتداولة، اليوم الأحد، بلغت 19 سفينة.وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، ووجود سفينتين على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وغادرته سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، ووجود سفينتي حاويات على الأرصفة وسفينة بضائع عامة، لافتة إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.