عبدالعال يطالب وزيرة الصحة بتسهيل إجراءات تحاليل «كورونا»

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من وزير شئون مجلس النواب، بإبلاغ وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بتسهيل إجراءات التحاليل الخاصة بفيروس كورونا الجديد، للمواطنين والعمال لإنهاء إجراءات سفرهم بدلا من التجمهر والتكدس.وكان النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، اشتكى من التكدس الموجود أمام المعامل لإجراء تحاليل فيروس كورونا من أجل السفر للخارج.وقال أبوالعلا: "أرجو من وزارة الصحة تسهيل الإجراءات اللازمة من خلال موقع إلكتروني للتقديم وحجز موعد قبل الحضور، ولا بد من حل عاجل لمقاومة العدوى الموجودة من هذا التجمهر، وعلى وزيرة الصحة أن تجد حلًا لهذه الأزمة".