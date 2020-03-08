مناقشة «عطاء السماء في معاني الأسماء» بدار الأوبرا.. الثلاثاء

تستضيف قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، ندوة لمناقشة ديوان "عطاء السماء في معاني الأسماء"، للشاعر أحمد مرسي، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً، بحضور الندوة عدد من النقاد والشعراء والمثقفين.ويناقش الديوان أسماء الله الحسنى برؤية شعرية لكل اسم من أسمائه التسعة وتسعين اسمًا.ويشار إلي أن الشاعر أحمد مرسي له العديد من الدواوين الشعرية والقصائد النثرية والعامية، ومن أبرز قصائده وأشعاره: قصيدة "لا تعتذر"، و"أنساك"، وقصيدة "لا تساومني".وحضر مرسي العديد من الأمسيات الشعرية والصالونات الفكرية التي تهتم بالشعر، كما كانت له لقاءات وبرامج تلفزيونية تتحدث عن أهمية الشعر وتجسيده للحياة.