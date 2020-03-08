عبدالعال مهنئًا المرأة المصرية بعيدها: مصر انتصرت لحقوقها

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قائلا: "تحية للمرأة المصرية الأم والزوجة والأخت".وأشار عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى أن للمرأة تاريخًا طويلًا من النجاح بجانب ما حققته، لافتًا إلى أننا الآن لدينا وزيرات ونائبات، قائلا، إن مصر من الدول التي انتصرت لحقوق المرأة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافل يشيد بدورها ويدعمها في جميع المناسبات والمحافل.ولفت إلى أن الدستور أيضًا انتصر للمرأة بما قدمه لها من حقوق، لا سيما فيما يتعلق بحقها في 25% من مجلس النواب.