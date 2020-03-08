«التعليم» تعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات الترقي.. غدًا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مستندا مهما بشـأن إجراءات الترقي للمعلمين عن طريق الاكاديمية المهنية للمعلمين.يقول المستند أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم قد وافق على آليات وحوكمة عمليات الترقي والاعتماد على نظام النقاط فى تقيين ملفات الترقي للعام 20192020.ويضيف المستند الذي حصلت عليه " الدستور" أنه تقرر عقد اجتماع عبر شبكة الفيديو كونفرانس، غدًا الاثنين، لمناقشة تنفيذ أليات عمليات الترقي للمعلمين، وحددت الاكاديمية الحضور وهم مديرو، وكلاء المديريات التعليمية، الأدارات التعليمية، موجهو عموم المواد الدراسية، مدير الادارة العامة لنظم المعلومات.كانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 أنه جار إعادة فتح باب التقديم لترقى المعلمين، الذين لم يتقدموا فى المواعيد الرسمية دفعة 2018-2019، لمدة عشرة أيام، نظرًا لظروف قهرية أو موانع حالت دون أن يتقدموا بأوراقهم.وقالت الاكاديمية إن هناك قرارًا وزاريًا مرتقبا بترقية 65 ألف معلم، موضحة أن آليات الترقى، خلال الفترة المقبلة، ستكون مميكنة، لن يكون فيها تدخلات بشرية ويتم انتقاء مستحقى الترقى بناء على معايير لا تقبل التدخلات.من جانبه كشف الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية، عن أن وزارة التربية والتعليم بدأت إجراءات ترقية 340 ألف معلم بدءًا من وظيفة معلم حتى خبير، وهى المستويات الخمسة لكادر المعلمين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تلقى بيانات المعلمين، الذين مر على عملهم 5 سنوات فى الوظيفة على موقع الأكاديمية المهنية التى بدأت عمليات المراجعة والتصنيف حسب كل مستوى من المستويات الخمس.وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة للترقي ٢٠٢٠ هي ( صحيفة الأحوال الإلكترونية والمعتمدة من شئون العاملين- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية- إفادة من هيئة تعليم كبار بمحو أمية 10 من المواطنين "عادة هذا الشرط ينطبق على المعلمين بمسابقة 30 ألفا" - شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي).