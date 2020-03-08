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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أربيل العراقية تفك حجر 957 شخصًا

الأحد 08/مارس/2020 - 01:02 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، فك حجر 957 شخصا كان يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال محافظ أربيل، فرست صوفي، في بيان صحفي: "عملنا طيلة الأيام الماضية على تطبيق جميع التعليمات الحكومية الخاصة باحتواء فيروس "كورونا"، إلى جانب ذلك تم تشكيل لجنة عليا، وهي باجتماع يومي، للوقوف على موضوع الفيروس وتقييم الإجراءات لاحتوائه".

وأضاف: "خلال الأيام الماضية قمنا بجملة إجراءات استثنائية، ونشكر الأهالي للتعاون بتنفيذها، فقراراتنا متوقفة على التزام الأهالي، ونعتذر منهم على بعض الإجراءات إن تسببت ببعض الضرر لمصالحهم".

وأشار إلى أنه "منذ العشرين من شباط 2019 تم حجر 1351 شخصا في حدود محافظة أربيل، 95% منهم دخلوا عبر معبر حاج عمران الحدودي مع إيران وكانوا فيها لأعمال تجارية أو زيارة، بينما البقية دخلوا عبر المطارات الدولية، ومنفذ المنذرية أو بطريقة غير قانونية".

وتابع صوفي: "سيتم اليوم الإفراج عن 957 شخصًا من الحجر بعد تأكيد عدم إصابتهم"، محذرًا "من خطورة عدم الالتزام بتعليمات الحجر بخاصة للداخلين عن طريق التهريب".

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