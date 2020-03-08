أوغلو يدعو أردوغان للحوار مع مصر لحل الأزمة السورية

قال رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، إن الحكومة التركية لا بد أن تتناقش مع مصر لحل الأزمة السورية، جاءت تصريحات أوغلو، خلال حديثه مع الإعلامي التركي كرم إيشقان، يوم الجمعة الماضي في قناة «Kanal 42».وتابع أوغلو، لا بد من الحوار بين تركيا ومصر والسعودية، وخاصة مصر، قائلًا: «يجب أن تبدأ سياسة نقاش مع جميع القوى المهمة المرتبطة بسوريا من أجل معرفة كيف يتم إنشاء نظام في سوريا».وطلب أوغلو من أردوغان أن يكشف عن أسبابه عن معارضة مصر، حيث قال أوغلو لأردوغان: "يجب أن تذكر ما هي معارضتنا لمصر، وتفصح عن قناعاتك، ألا توجد سفارة مصرية لدى تركيا؟ بلى توجد ولتركيا سفارة لدى مصر أيضًا".وتابع أوغلو: "ويجب التحدث مع جميع الدول المهمة المتعلقة بتركيا في المنطقة، ويجب النقاش مع جميع الدول الكبرى والمهمة".