الكويت: تمديد إجازات وافدى الدول السبع الغائبين بسبب «كورونا»

أعلن بدر الحمد، الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية في ديوان الخدمة المدنية الكويتي، تمديد إجازات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، والذين حال قرار وقف الطيران مع دولهم دون عودتهم.وقال الحمد- في تصريح لجريدة "السياسة" الكويتية نشر اليوم الأحد- "من لديه رصيد إجازات، ستحسب إجازته بأجر، أما من ليس لديه رصيد، فستمدد إجازته على حسابه الشخصي".وأوضحت مصادر بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن الوضع بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ما زال غامضا، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا تنسيقيا سيعقده مسئولو الهيئة مع مسئولي غرفة التجارة والصناعة؛ لوضع آلية لمعالجة مشكلة العمالة الوافدة في القطاع الخاص، والذين تمنعهم الظروف الحالية من العودة، مضيفة أن الآلية ستبنى على الإحصاءات؛ لمعرفة عدد الغائبين أولا، ومن ثم تقديم المقترحات بكيفية معالجة تأخرهم عن العودة لمن انتهت إجازته.وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر في اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة الماضي، وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من مصر، بنجلاديش، الفلبين، الهند، سيريلانكا، سوريا ولبنان لمدة أسبوع.وجاءت خطوة مجلس الوزراء الكويتي، إلحاقا بالتعميمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين، هونج كونج، إيران، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا، سنغافورة، اليابان والعراق.