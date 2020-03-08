افتتاح الجلسة العامة للبرلمان بالتصديق على عدد من المضابط

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.وصدق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على عدد من مضابط الجلسات، وهي 24 حتى 26، كما تم التصديق أيضا على مضابط الجلسات 29 و31 و32 و35.وعرض الدكتور علي عبدالعال، التصديق على المضابط، ولم يبد أحد من النواب أي ملاحظات على أي من المضابط، وهو ما أعلن الدكتور علي عبدالعال عن موافقة المجلس على التصديق دون أي ملاحظات.