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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد شبابى من أبناء المصريين فى كندا يزور وكالة الغورى

الأحد 08/مارس/2020 - 01:01 م
وكالة الغوري
وكالة الغوري
وفاء علي
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نظَّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لوكالة الغوري في منطقة القاهرة الفاطمية، لوفد شبابي من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في كندا، لتعريفهم وربطهم بالحضارة والثقافة المصرية.

وذلك ضمن البرنامج الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف ربط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، حتى يتعرف الشباب على تاريخها وحضارتها وما تواجهه من تحديات في المرحلة الراهنة.

وبدأت الفعاليات بعروض ثرية لفنون المزمار والطبل ورقصات التنورة التي أبدع مؤدوها، وكذلك عروض للإنشاد الديني والمديح قدمتها فرقة التنورة للفنون التراثية، إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، والتي نشأت في فبراير 1988.

من جانبه، أعرب الوفد الشبابي عن سعادته ‏وانبهاره بالفنون المصرية التراثية، وعظمة معالم مصر التي تجسد الحضارات المتعاقبة عليها، خاصة ما تعكسه المنطقة من معالم الحضارة الإسلامية في عصر الفاطميين والمماليك.
وكالة الغوري
وكالة الغوري
وكالة الغوري
وكالة الغوري
وكالة الغوري
وكالة الغوري

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