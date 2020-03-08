سعفان يكرم 35 عاملة: أنتن كل المجتمع وليس نصفه

كرَّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، 35 عاملة، بمجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر وإفريقيا".. "سيتي ستارز"، بمنح 27 منهن شهادة التخرج من برنامج مشروع تمكين المرأة في إطار التنمية المستدامة 2030، فضلا عن 8 دروع وشهادات تقدير للنماذج المشرفة للعاملات المثاليات تكريمًا لهن لما بذلنه من جهد وعملهن بشكل دؤوب لخدمة الفندق، والنزلاء طوال العام، فضلا عن منح درع الفندق للدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور ديتر فرانكي، المدير العام للمجموعة، وناصر عصام الدين فضلي، المدير الإقليمي للموارد البشرية.وخلال كلمته، بمناسبة مشاركته فى الاحتفال بيوم المرأة العالمي وتكريم العاملات المثاليات بالفندق، أكد وزير القوى العاملة، أن تكريم الخريجات من مشروع مبادرة تمكين المرأة المصرية، يأتي في إطار الاهتمام بالتطوير الوظيفي وتقديم الدعم الذى يحتجنه لتحقيق طموحاتهن فى اتخاذ خطوات مستقبلية فى حياتهن المهنية بهدف زيادة التوازن بين الجنسين فى صناعة الفنادق والسياحة، فضلا عن تكريم العاملات بالفندق حرصا من الوزارة على التواصل مع جميع عمال مصر في مختلف مواقع العمل المختلفة، متمنيا للجميع التوفيق علي المجهودات التي بذلوها خلال العام المنصرم، مؤكدا أن عام 2020 سيكون عام الخير للمصريين، وسوف تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ برنامجه الذي قامت به الحكومة المصرية منذ أكثر من أربع سنوات.وشدد "سعفان" على دور المرأة الفاعل في المجتمع المصري، بما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري، الأمر الذي يدفع للقول بثقةٍ تامة أن المرأة المصرية هي كل المجتمع وليس نصفه.وأضاف وزير القوي العاملة: "نظرًا لدور المرأة الفاعل في المجتمع قررنا إنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، نظرًا لما تمثله المرأة المصرية باعتبارها الركن الأساسي في المجتمع المصري".وأشار "سعفان" إلى أن المرأة أصبحت الآن لا يوجد أمامها مستحيل، فهى دخلت جميع المجالات، وعملت فى كل الوظائف، ونالت العديد من التكريمات، مثلها مثل الرجل فى مجتمعنا المصرى، مشددا علي أن تلك المساواة التى حرصت القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بها وإعطائها حقها وتمثيلها فى نواحى العمل المختلفة جاء ذلك جليًا فى الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.وفي ختام كلمته، قدم وزير القوي العاملة خالص شكره للمرأة المصرية على قيامها بدورها المنوط بها في بناء الدولة المصرية على أكمل وأتم وجه يكون، مؤكدًا، لا يوجد في المجتمع من يخاف على الدولة المصرية أكثر من المرأة، لبحثها الدائم عن الأمان لسلامة الوطن.وفي نفس السياق أكد ناصر فضلي المدير الإقليمي للموارد البشرية بالفندق، دور المرأة المصرية العظيمة، صوت وضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، مشدد على أن سعادته اليوم تكتمل وهو يشاهد تلك النماذج المشرفة والعلامات المضيئة من زملاؤه من المرأة المصرية التي كانت وما زالت حالة فريدة تحمل طابعها الخاص، وتحمل بين طياتها البسيطة تفاصيل عظيمة، فذلك الحنان المتدفق الذى يحمل الدفء والأمان تخالطه القوة والإصرار والإرادة لدفع مسيرة العمل الوطني والإنساني.وأوضح أن احتفالنا اليوم جاء بعد عقد العديد من البرامج التدريبية للعاملين لتطوير أدائهم وتمكينهم فى ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وإيمانا منا بدور المرأة البارز فى التنمية، مشيرا إلي أنه تم تصميم ذلك البرنامج التوجيهي لمدة 12 شهرًا لإلهام الثقة وزيادة التطوير الشخصي والمهني للعاملات، مشيرا إلى أنه فى مارس 2019 بدأت أول دفعة من مبادرة تمكين المرأة المصرية لتطوير 25 % من السيدات فى الفندق وإنشاء جيل جديد من المشرفات والقيادات.