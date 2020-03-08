العراق وإيطاليا يبحثان جهود مكافحة «كورونا»

بحث رئيس دائرة أوروبا بوزارة الخارجية العراقية السفير إسماعيل شفيق مع سفير إيطاليا لدى بغداد برونو أنطونيو باسكوينو، أهم التحديات التي يُواجهها الجانبان في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أوردته الوكالة الوطنية العراقية- أن الجانبين استعرضا مستجدات الأوضاع في العراق وإيطاليا، فضلًا عن مناقشة القضايا التي تحظى باهتمام البلدين.