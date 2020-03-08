وزراء الصحة والسياحة والطيران يتفقدون البواخر النيلية بالأقصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، يصاحبها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باخرتين أثناء توقفهما بمرسى البغدادي جنوب الأقصر.أشارت وزيرة الصحة إلى أنه لا داعي للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس "كورونا" المستجد بالأقصر، وأكدت أن المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض.وأوضحت أن كافة الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، وذلك بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعها حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفى العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.