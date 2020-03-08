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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفيوم» تفتتح باب التقديم لمبادرة المسئول الحكومي المحترف

الأحد 08/مارس/2020 - 12:54 م
أحمد الأنصارى محافظ
أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم مصطفي عبدالله الصعيدي
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أعلنت محافظة الفيوم عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، بدءً من اليوم الأحد 8 وحتى 22 مارس، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، تسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن تلك المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار من التنسيق المتبادل بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، بشأن التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنا مع التحول الرقمي، لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بما يوفر بيئة عمل مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ووضع البرامج اللازمة التي تكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.

وأكد "الأنصارى" حرص المحافظة على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، ضمن رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية.

ولفت محافظ الفيوم أن المستهدف من المبادرة العاملين في الجهاز الإداري بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية، ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين والطرق والنقل والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة والمالية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتنظيم والإدارة.

الجدير بالذكر أن شروط التقدم للالتحاق بالمبادرة هى: أن يكون المتقدم موظفًا حكوميًا بالمحافظة أو المديريات التابعة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا يزيد السن عن 45 عامًا، وأن يكون المتقدم يتعامل مع جمهور.

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