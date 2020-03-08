بورصة السعودية تهوى 6.9% بمستهل تعاملات الأسبوع

هبطت مؤشرات السوق السعودية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 6.92% خاسرا 516.45 نقطة ليصل إلى مستوى 6951.07 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.4% خاسرا 486.80 نقطة ليصل إلى مستوى 7116.25 نقطة.وبلغ حجم التداول في بورصة السعودية بمستهل التعاملات 115.5 مليون سهم، بقيمة 2.9 مليار ريال، ولم ترتفع أي شركة، فيما تراجعت 192 شركة.وتراجعت 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 9.40%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 9.35%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 7.85%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 7.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 7.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 7.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 7.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 7.18%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 7.04%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.78%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 6.66%.وجاء سهم "بترو رابغ" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 9.99%، ثم سهم "مهارة" بنسبة 9.97%.وفي سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن رفع تعليق تداول أسهم شركة اللجين القابضة في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك بعد الإعلان عن حدث جوهري.