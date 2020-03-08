3 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية للجامعات بالمرحلة الأولى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك منظومة كبيرة من تطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرًا إلي أنه تم وضع ميزانية تصل لـ3 مليارات جنيه للمرحلة الأولى، لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.وأضاف عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الثانية، تحت عنوان "روية المستقبل"، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من النسخة المعدلة لبرامج الذكاء الاصطناعي وذلك لتفعيل البرامج في مختلف القضايا التي تحتاجها الدولة، قائلا "الأهم من المؤتمر ما ينتج عنه من تبادل الخبرات وتوصيات تنفذ على أرض الواقع".وأعرب وزير التعليم العالي، عن سعادته بتقدم تصنيف الجامعات المصرية الحكومية في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى تواجد 22 جامعة حكومية حاليا بدلا من 3 جامعات في السنوات السابقة.