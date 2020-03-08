«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

استكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءاتها الاحترازية لمكافحة العدوى من الأمراض بصفة عامة، وفيروس كورونا الجديد بصفة خاصة.وعممت الوزارة منشورا على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس يحمل توقيع نائب الوزير لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، لزيادة الإجراءات الاحترازية عبر 5 بنود رئيسية، وأبرزها مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية من أمراض الجهاز التنفسي، وتمكين الطلاب في المدارس من غسل أيديهم بصفة مستمرة، ومتابعة الطلاب الوافدين والمصريين العائدين من خارج مصر، خلال الفترة الماضية، وتقليل التجمعات الطلابية غير اللازمة مع زيادة المساحات بين الطلاب فيما لا يقل عن متر، ومخاطبة إدارات المدرسية للتنبيه على الطلاب باستعمال المناديل عند العطس.وأكدت الوزارة، أنه حتى الآن لا توجد أي نية لتأجيل أو تعليق الدراسة، مؤكدة أن تلك القرارات تعود إلى وزارة الصحة والجهات المعنية بالدولة.