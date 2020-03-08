رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

الأحد 08/مارس/2020 - 11:47 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
استكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءاتها الاحترازية لمكافحة العدوى من الأمراض بصفة عامة، وفيروس كورونا الجديد بصفة خاصة.

وعممت الوزارة منشورا على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس يحمل توقيع نائب الوزير لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، لزيادة الإجراءات الاحترازية عبر 5 بنود رئيسية، وأبرزها مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية من أمراض الجهاز التنفسي، وتمكين الطلاب في المدارس من غسل أيديهم بصفة مستمرة، ومتابعة الطلاب الوافدين والمصريين العائدين من خارج مصر، خلال الفترة الماضية، وتقليل التجمعات الطلابية غير اللازمة مع زيادة المساحات بين الطلاب فيما لا يقل عن متر، ومخاطبة إدارات المدرسية للتنبيه على الطلاب باستعمال المناديل عند العطس.

وأكدت الوزارة، أنه حتى الآن لا توجد أي نية لتأجيل أو تعليق الدراسة، مؤكدة أن تلك القرارات تعود إلى وزارة الصحة والجهات المعنية بالدولة.

موضوعات متعلقة

حقيقة ظهور كوكب قريب من الأرض بمكة

وزيرة الصحة: أجهزة جديدة تكشف المصابين بـ«كورونا» فى 30 دقيقة

محمد رمضان يتسلم جائزة ويحيى حفل «إنترناشيونال فاشون أورد».. الليلة

وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

الصور

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. انتحار شاب من أعلى هرم «خفرع»

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسى بقيادات القوات المسلحة

إنفوجراف

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

هل يعالج الذكاء الاصطناعي الاضطرابات الحركية

احذري.. اكتئاب الحمل يُضعف مناعة الطفل

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

منوعات

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

مستشفى ووهان ينهى أعماله ويخضع للتعقيم

ارتفاع ضحايا انهيار فندق الحجر الصحي بالصين لـ10 قتلى

تحويل لعبة بلاي ستيشن إلى مسلسل تلفزيوني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

عرض«بيرجنت النساج» بمهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمى

معرض زايد للكتاب يناقش مستقبل العمل في ضوء التطورات التكنولوجية

إيمان شاكر تحيي حفلا بدار الأوبرا 20 مارس

عرض فيلم «بين بحرين» بالمعهد الهولندي الفلمنكي