30 طلب إحاطة بانتظارها.. «زايد» تعتذر عن عدم الحضور للبرلمان

ومن بين هذه الطلبات المقدمة للوزيرة:

قرر الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تأجيل 6 اجتماعات للجنة اليوم الأحد، نظرا لاعتذار الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، عن الحضور.وكان من المقرر، أن تعقد اللجنة، اليوم الأحد، ستة اجتماعات أولها يبدأ العاشرة صباحا وآخرها يبدأ السادسة مساء، بقاعة اللجنة والتي كان من المفترض أن تناقش أكثر من 30 طلب إحاطة موجهة لوزيرة الصحة.- طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن توفير الإسعاف الطائر بمحافظة البحر الأحمر.- طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن تدهور خدمة الإسعاف على مستوى الجمهورية خصوصًا محافظة البحيرة.- طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن الصيانة التي تمت لسيارات القوافل الطبية داخل مستشفى الطور العام مما أثر على المواطنين والمرضى.- طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن عدم التنسيق بين اللوائح والقوانين واستخدام روح القانون بمرفق الإسعاف جنوب سيناء.- طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود نقطة إسعاف داخل مدينة صان الحجر- محافظة الشرقية.- طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عملية التنسيق بالنسبة للإسعاف خاصة بمنطقة وادي النطرون.- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن توفير عدد 10 سيارات إسعاف لكل وحدة محلية بكفر الدوار.- طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم وضع سيارة إسعاف في قرية السرارية- مركز سمالوط - محافظة المنيا.- استمرار نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن توفير الإسعاف الطائر بمحافظة البحر الأحمر.- استمرار نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن تدهور خدمة الإسعاف على مستوى الجمهورية خصوصًا محافظة البحيرة.- طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن الصيانة التي تمت لسيارات القوافل الطبية داخل مستشفى الطور العام ما أثر على المواطنين والمرضى.- طلب الإحاطة المقدم من االنائب غريب أحمد حسان، بشأن عدم التنسيق بين اللوائح والقوانين واستخدام روح القانون بمرفق الإسعاف جنوب سيناء.- طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود نقطة إسعاف داخل مدينة صان الحجر- محافظة الشرقية.- طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عملية التنسيق بالنسبة للإسعاف خاصة بمنطقة وادي النطرون.- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، شأن توفير عدد 10 سيارات إسعاف لكل وحدة محلية بكفر الدوار.- طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم وضع سيارة إسعاف في قرية السرارية- مركز سمالوط- محافظة المنيا.