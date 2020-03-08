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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

30 طلب إحاطة بانتظارها.. «زايد» تعتذر عن عدم الحضور للبرلمان

الأحد 08/مارس/2020 - 11:44 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قرر الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تأجيل 6 اجتماعات للجنة اليوم الأحد، نظرا لاعتذار الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، عن الحضور.

وكان من المقرر، أن تعقد اللجنة، اليوم الأحد، ستة اجتماعات أولها يبدأ العاشرة صباحا وآخرها يبدأ السادسة مساء، بقاعة اللجنة والتي كان من المفترض أن تناقش أكثر من 30 طلب إحاطة موجهة لوزيرة الصحة.

ومن بين هذه الطلبات المقدمة للوزيرة:

- طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن توفير الإسعاف الطائر بمحافظة البحر الأحمر.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن تدهور خدمة الإسعاف على مستوى الجمهورية خصوصًا محافظة البحيرة.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن الصيانة التي تمت لسيارات القوافل الطبية داخل مستشفى الطور العام مما أثر على المواطنين والمرضى.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن عدم التنسيق بين اللوائح والقوانين واستخدام روح القانون بمرفق الإسعاف جنوب سيناء.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود نقطة إسعاف داخل مدينة صان الحجر- محافظة الشرقية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عملية التنسيق بالنسبة للإسعاف خاصة بمنطقة وادي النطرون.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن توفير عدد 10 سيارات إسعاف لكل وحدة محلية بكفر الدوار.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم وضع سيارة إسعاف في قرية السرارية- مركز سمالوط - محافظة المنيا.

- استمرار نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن توفير الإسعاف الطائر بمحافظة البحر الأحمر.

- استمرار نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن تدهور خدمة الإسعاف على مستوى الجمهورية خصوصًا محافظة البحيرة.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن الصيانة التي تمت لسيارات القوافل الطبية داخل مستشفى الطور العام ما أثر على المواطنين والمرضى.

- طلب الإحاطة المقدم من االنائب غريب أحمد حسان، بشأن عدم التنسيق بين اللوائح والقوانين واستخدام روح القانون بمرفق الإسعاف جنوب سيناء.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود نقطة إسعاف داخل مدينة صان الحجر- محافظة الشرقية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عملية التنسيق بالنسبة للإسعاف خاصة بمنطقة وادي النطرون.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، شأن توفير عدد 10 سيارات إسعاف لكل وحدة محلية بكفر الدوار.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم وضع سيارة إسعاف في قرية السرارية- مركز سمالوط- محافظة المنيا.

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