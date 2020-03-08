استمرار حبس سائق تسبب فى مصرع 13 شخصًا فى حادث تصادم بالشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، تجديد حبس سائق السيارة النقل، المتسبب في وقوع حادث تصادم بين سيارته وأخرى ميكروباص بمدخل طريق المطار اتجاه المعادي في منطقة الشروق، والذي أسفر عن وفاة 13 شخصًا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار باتجاه المعادى.على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل كبيرة، مما أسفر عن وفاة 13 شخصا وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات فيما تم تحويل الجثث لمستشفى القاهرة الجديدة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب محمد ثروت، معاون مباحث الشروق من القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "باسم جمال عبد الغني".وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.