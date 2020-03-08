رهبان دير الأنبا بيشوي ينعون الأنبا صرابامون

نعي مجمع دير القديس الأنبا بيشوى العامر، بوادى النطرون وبرية شيهيت، للكنيسة القبطية وشعبها في مصر والخارج، أبيهم الروحي ومدبرهم مثلث الرحمات الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير،الذي رحل عن العالم فجر اليوم الأحد،عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.ولد وتسمي الأنبا صرابامون باسم عازر قليد بسطاورس في 221 1937،وترهب في دير السريان العامر في 8 12 1959، ورسم قسًا في 24 2 1963 ثم رقي قمصًا في725 1967، كما سيم أسقفا عاما بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 17 6 1973، ثم أسقفا ورئيس دير الأنبا بيشوى في 28 مايو 1977.وستقام صلوات الجنازة يوم الثلاثاء 10 مارس الساعة ١12 ظهرا بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.