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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هانى سلامة يتعاقد على «الكاهن»

الأحد 08/مارس/2020 - 11:39 ص
هاني سلامة
هاني سلامة
دعاء عبدالمقصود
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تعاقد الفنان هاني سلامة على فيلم جديد يحمل اسم "الكاهن" ويجري هاني سلامة جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للفيلم؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل الذي ما زال قيد الكتابة.

وتم التعاقد مع كل من الفنانة درة ومحمد ممدوح للمشاركة في بطولة الفيلم، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن.

ومن المقرر الإعلان عن باقي أسماء الفنانين المشاركين في الفيلم خلال أيام عقب انتهاء التعاقد معهم بشكل رسمي، على أن يبدأ فريق عمل الفيلم تصوير أول مشاهده عقب إجازة عيد الفطر المقبل، حيث من المنتظر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

وقرر «سلامة» تأجيل فيلمه مع المخرج رءوف عبدالعزيز «شر الحليم» لأجل غير مسمى، كما قرر الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل، رغم حرصه خلال السنوات الماضية على المشاركة بشكل مستمر، وذلك بسبب رغبته فى التركيز في السينما، وعدم وجود نص درامي مناسب لتقديمه على شاشة التليفزيون.

وكان آخر أعمال هاني سلامة الدرامية مسلسل «قمر هادي»، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة «سينرجي»، وبطولة داليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، ومؤمن نور وهاجر عفيفى ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدي رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.

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