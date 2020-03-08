متحف الآثار تنظم «ملامح يوم من حياة السكندريين»

ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "أنشطة مدرسية وجنائزية وعرض مسرحي وجدل سياسي - ملامح يوم عادي من حياة السكندريين في مايو 1975" يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة الأوديتوريوم بالمبنى الرئيسي للمكتبة.يُلقي المحاضرة الدكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار والفنون الرومانية اليونانية بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان.تتناول المحاضرة الآثار الباقية من عناصر مختلفة تنتمي لسياق ثقافي وأثري محدد؛ حيث إن فهم تلك العناصر يعرفنا كثير من قصص مستخدميها وأساليب حياتهم، كما أن الوثائق الكتابية عادة ما تمدنا بأدلة مباشرة على الشئون العامة والخاصة بموضوعات إدارية أو أدبية غنية بالتفاصيل.ويقوم المحاضر بالتمييز بين عناصر الحياة اليومية لمستخدمي آثار ووثائق معينة تعنى بالجوانب التعليمية والجنائزية والفنية والسياسية بالإسكندرية في القرن الثاني الميلادي، والهدف من ذلك رصد الهيكل العقلي للمواطنين، واستكشاف خلفياتهم الحضارية، وردود أفعالهم الشخصية إزاء ظروف عصرهم، كما يسعى المحاضر للتوصل إلى بعض اللقطات من الحياة السكندرية اليومية من خلال الآثار والوثائق المكتوبة.