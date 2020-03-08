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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعلق رحلاتها الجوية إلى أوروبا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:36 ص
إيران
إيران
ياسمين محمود
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قررت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها الجوية إلى أوروبا حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وفقًا لوسائل إعلام محلية، حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل لها.

ووصل عدد مصابي كورونا داخل إيران حتى الآن إلى 3513 إصابة و107 وفيات على الأقل في مختلف أرجاء البلاد.

وأغلقت إيران أيضًا مساجدها، الجمعة، في جميع المحافظات للأسبوع الثاني على التوالي، وتم إلغاء صلاة الجمعة، وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، خشية انتشار الفيروس بين تجمعات المصلين.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد أعلن إغلاق جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول في الجامعات في عموم البلاد، وذلك في إطار احتواء انتشاره.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "نقص لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يُعقد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد.. الوضع لم يعد سهلًا، والحد من تفشيه في البلاد صعب لكنه ليس مستحيلًا".

وكشف عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيرانية من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات، والإمدادات، وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس، والأكسجين.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات والوفيات، وإن بدت أمرًا سيئًا للغاية، إلا أنها تعكس مقاربة أكثر حزمًا في مجالي المراقبة والكشف، موضحًا أن "الأمور تبدو دائمًا وكأنها تتجه للأسوأ قبل أن تتحسن".

يذكر أن إيران تحتل المرتبة الرابعة، بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، في ترتيب الدول الأكثر إصابة بالفيروس.

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