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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الإسلامى: تعزيز دور المرأة من أولوياتنا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:33 ص
الدكتور يوسف العثيمين
الدكتور يوسف العثيمين
وكالات
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أن تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات والحصول على حقوقها من أولويات المنظمة.

ووجه الأمين العام- فى بيان للمنظمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- التهنئة إلى المرأة المسلمة في كل مكان، والمرأة في أنحاء العالم كافة، وبشكل خاص المرأة في مناطق النزاعات والأزمات والحروب، دعيًا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة النساء والأطفال في تلك المناطق.

وأشار العثيمين إلى أن التهميش والإقصاء وعدم تمكين المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار، من العقبات التي تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها الفعالة في المسار التنموي في بعض المجتمعات، داعيا الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة.

وبين الأمين العام أن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة أصدرت قرارات تدعو لتفعيل دورها في تسوية النزاعات وتعزيز السلم الاجتماعي، وإلى تمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، إذ تعمل المنظمة من خلال خطة عملها للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء لتوفير فرص متساوية لجميع النساء والفتيات في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ودعا الأمين العام بهذه المناسبة، الأعضاء التي لم تصادق حتى الآن على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع في إنهاء اجراءات المصادقة عليه لتبدأ منظمة تنمية المرأة عملها، حيث إنها ستعمل على تفعيل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في الدول الأعضاء.

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