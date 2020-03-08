محمد كيلانى أحدث المنضمين لفريق «النهاية»

انضم الفنان محمد كيلاني لفريق عمل مسلسل "النهاية" الذي يخوض بطولته الفنان يوسف الشريف، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.ويشارك في بطولة المسلسل كل من عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، شريف منير، سهر الصايغ، باسم مغنية، أحمد وفيق، محمد العمروسي، ناهد السباعي، محمود الليثي، محمد محمود عبدالعزيز، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامى، وإنتاج سينرجي."النهاية"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف، بطل المسلسل التكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياته لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل، ومن المنتظر أن يلعب يوسف الشريف خلال العمل دورين رئيسيين أحدهما لمهندس تكنولوجي والآخر لروبوت مستنسخ في إطار من الخيال العلمي الذي يدور حوله المسلسل.