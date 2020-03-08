حبس سيدة أعمال نصبت على المواطنين فى 50 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمة «ن.ع» سيدة أعمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت أكثر من 50 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال المقاولات، وامتناعها عن السداد مع مراعاة التجديد لها في الميعاد القانوني.كانت النيابة تلقت عدة بلاغات من مواطنين يتهمون فيها سيدة الأعمال بالنصب، وسرقة أموالهم بعد زعمها توظيف تلك الأموال من خلال شركتها المختصة بأعمال المقاولات وتجارة السيارات والملابس، ثم قامت بالاستيلاء على المبالغ دون ردها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة لمباشرة التحقيقات.وباتخاذ الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمة، وبالعرض على النيابة، أمرت بحبسها 4 أيام، وأسندت لها تهمة النصب.