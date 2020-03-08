السعودية ترفع إنتاج النفط فى أبريل

أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم الأحد، أعتزامها زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.وزار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو أمس السبت، وطلب من الشركة تعزيز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك بلس الحالي في نهاية مارس.