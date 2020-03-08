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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسجيل 15 براءة اختراع لطلاب جامعة سوهاج بوحدة «التايكو»

الأحد 08/مارس/2020 - 11:30 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال
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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تسجيل 15 براءة اختراع لطلاب الجامعة والمجتمع المحيط، بواسطة وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة "التايكو"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

وأوضح أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الدولة 2030 للنهوض بالفكر الابتكارى وتعزيز القدرات لدى طلاب الجامعة، مضيفًا أن براءات الاختراع تخدم مجالات عدة منها القطاع الطبى، والهندسى، والخلايا الشمسية، وتحلية مياه البحر.

وقال الدكتور معتز عطا مدير وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة "التايكو"، أن الوحدة قامت بمساعدة 15 مبتكرا من الطلاب لتسجيل براءات اختراعاتهم، وذلك من خلال إعداد الرسومات الهندسية وتقديم الاستشارات الفنية لهم ومساعدتهم لتصميم وتصنيع النماذج الأولية لابتكاراتهم وإرسالها إلى مكتب براءات الاختراع الرئيسى بأكاديمية البحث العلمى.

جدير بالذكر أنه يتم التنسيق مع المخترعين لعمل لقاء مع استشاريين متخصصين لتحديد الخطوات التي سيتم تفعيلها بعد مرحلة تسجيل تلك الاختراعات رسميا.

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