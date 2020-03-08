اليوم.. انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، بالمجان، للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتى ستستمر حتى 26 من مارس الجاري، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التطعيم سيكون للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتي تضم (أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء)، سيتم تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات والتي يكثر تواجد غير المصريين بها، والتي يتواجد بها العديد من منافذ الدخول.وأشار إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن سيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفًا أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.وتابع أنه سيشارك في الحملة أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، ومنسقين بالمدارس والحضانات، موضحًا أن الطعم المستخدم في الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد في الذراع الأيسر.وأكد أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحا أن التطعيم آمن تماما.