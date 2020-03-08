محافظة الفيوم تستعد للاحتفال بعيدها القومي

تواصل محافظة الفيوم بمختلف قطاعاتها استعدادها للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 15 مارس من كل عام، وأكد الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن هناك عددا من المشروعات الخدمية والتنموية سيتم افتتاحها على هامش الاحتفالات بالعيد القومي.وأشار إلى أن المشروعات تشمل قطاعات الصحة والطرق وغيرها من المشروعات التي تساهم في خدمة المواطن الفيومي، مضيفا أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يتابع مراجعة كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عدد من الوزراء للمشاركة في احتفالات العيد القومي وتستقبل المحافظة كلا من وزير الشباب والرياضة ووزراء الصحة والتعليم.