مصرع تلميذ غرقًا في النيل بالغربية

لقي تلميذ في الصف الثالث الإعدادي، بمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، مصرعه، اليوم الأحد، غرقا في فرع نهر النيل "رشيد".تلقى اللواء محمود جمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، بغرق أحمد الشيخ 17 عاما، طالب في الصف الثالث الإعدادي، في مياه نهر النيل "فرع رشيد" بنطاق مركز كفر الزيات، وذلك نتيجة إسفكسيا الغرق، وجرفه التيار المائي بسبب عدم إجادته السباحة، وعلى الفور انتقل الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقع.