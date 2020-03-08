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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رنا سماحة تحيى حفل عيد الأم فى سلطنة عمان

الأحد 08/مارس/2020 - 11:24 ص
المطربة رنا سماحة
المطربة رنا سماحة
منار إبراهيم
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تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء حفل غنائي في سلطنة عمان، يوم 20 مارس الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.

وتقدم "رنا" باقة مميزة من أجمل أغنياتها التي يتفاعل معها الجمهور, منها "أميرة الحب" التي طرحتها خلال الفترة الماضية وتعد من ألبومها الغاني المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى غنائها بعض الأغاني لكبار نجوم الطرب مثل أم كلثوم وأسمهان وعبدالحليم حافظ.

mانتهت رنا سماحة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، الذي تم تصويره في بلدان عديدة، من ضمنه "عندى الجرأة"، "100 مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان فخرانى، توزيع حازم سعيد، والثانية "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

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