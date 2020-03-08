رنا سماحة تحيى حفل عيد الأم فى سلطنة عمان

تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء حفل غنائي في سلطنة عمان، يوم 20 مارس الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.وتقدم "رنا" باقة مميزة من أجمل أغنياتها التي يتفاعل معها الجمهور, منها "أميرة الحب" التي طرحتها خلال الفترة الماضية وتعد من ألبومها الغاني المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى غنائها بعض الأغاني لكبار نجوم الطرب مثل أم كلثوم وأسمهان وعبدالحليم حافظ.mانتهت رنا سماحة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، الذي تم تصويره في بلدان عديدة، من ضمنه "عندى الجرأة"، "100 مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان فخرانى، توزيع حازم سعيد، والثانية "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام.