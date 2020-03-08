محافظ الغربية يتابع الأراضى غير المستغلة بالسنطة

خرج الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مركز السنطة، صباح اليوم، لتفقد الأراضي غير المستغلة ومناقشة سبل الاستفادة منها بما يحقق النفع للمواطنين.جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي ندا عضو مجلس النواب وعبد الشافي كمال رئيس مركز ومدينة السنطة،حيث بدأت الجولة بتفقد مركز التدريب المهني بالسنطة البلد المقام على مساحة تتجاوز ١٧ ألف متر، بالإضافة إلى تفقد جراج مجلس المدينة المقام على مساحة ١٦٨٠م٢.وتابع محافظ الغربية جولته بزيارة محطة مياه الشرب بالسنطة للوقوف على إجراءات التشغيل والقيام بأخذ عينات دورية من المياه وتحليلها والتأكد من مطابقتها المواصفات، وشملت الجولة تفقد كورنيش بحر شبين لمناقشة سبل تطويره وتحويله إلى متنفس لأهالي السنطة.وفى إطار الحرص على توفير أماكن بديلة للأسواق العشوائية تفقد محافظ الغربية ونائبه شارع الترعة المردومة، والتي تضم مجموعة من المحلات التجارية غير المستغلة التابعة للوحدة المحلية، حيث وجه المحافظ بتكليف استشاري المرور والطرق بدراسة الموقف المروري لمدينة السنطة ووضع مخططات إعادة تنظيمية لتحقيق السيولة المرورية للمدينة.واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد نهاية مصرف "سماتاي المردومة" لدراسة مقترحات الاستفادة من الأرض، موجها بمراعاة عرض الشارع الذى يحقق السيولة المرورية الحالية والمستقبلية.