مصرع 2 في تصادم ميكروباص ونقل بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 71 بطريق الخدمات بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 71 وبالانتقال والفحص تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين وتم نقل جثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي والمصابين لذات المستشفى ومستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.