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محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع 2 في تصادم ميكروباص ونقل بالبحيرة

الأحد 08/مارس/2020 - 11:18 ص
الحادث
الحادث
البحيرة معوض هويدى
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 71 بطريق الخدمات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 71 وبالانتقال والفحص تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين وتم نقل جثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي والمصابين لذات المستشفى ومستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

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