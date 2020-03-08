انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال من عمر 9 شهور حتى 6 سنوات، اعتبارا من اليوم حتى الخميس 26 مارس.وأوضحت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم يتم فى الحضانات والمدارس الابتدائية والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الصحية ومكاتب الصحة، مؤكدة ضرورة تطعيم جميع الفئات المستهدفة بغض النظر عن سابقة التطعيم، على أن يراعى أن تكون آخر جرعة لمن تم تطعيمه من شهر قبل الحملة.ولفتت إلى أن التطعيم آمن وفعال، ومجاني، ويقدم عن طريق فرق مدربة وتحت إشراف طبى كامل، مضيفة أن الحملة تستهدف 592 ألفا و621 طفلا بالفيوم، مشيرة أن التطعيم يتم من خلال 168 وحدة صحية ومركزًا طبيًا و520 فرقة ثابتة تتكون كل فرقة من ممرضة ومسجل بيانات، وتحت إشراف أطباء يبلغ عددهم 191 طبيبًا بشريًا.