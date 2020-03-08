محافظ البحيرة يفتتح حملة التطعيم ضد الحصبة

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، اليوم، وذلك بمبنى رعاية طفل الهلال، وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أسابيع حتى 26-3-2020 لتطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 6 سنوات بهدف استكمال خطة مصر للقضاء على هذا المرض.وصرح محافظ البحيرة بأن الحملة تستهدف تطعيم مليون و39 ألفا و378 طفلا بالمحافظة من خلال 8315 فرقة مدربة وبمشاركة 564 طبيبا و32 مشرفا من المديرية وتحت إشراف طبي كامل بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمدارس والحضانات بالمحافظة بالإضافة للفرق الثابتة والمتحركة لتغطية أي تجمعات مستهدفة والقرى البعيدة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والصحراوية مشيرا إلى أن التطعيم ضروري وبالمجان.أكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم آمن ويتم اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى باستخدام سرنجات «ذاتية التدمير» تستخدم لمرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع المشاركين بالحملة، مضيفا أنه تم توفير جميع التجهيزات اللازمة وأن مواعيد العمل بالحملة من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، يوميا حتى انتهاء الحملة.