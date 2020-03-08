تسجيل 4 إصابات بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا في السعودية إلى 11 حالة.وأكدت الصحة السعودية، أن ثلاث من الحالات المصابة بكورونا لمواطنات خالطن الحالات السابقة، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قدم عبر الإمارات ولم يفصح عن زيارته لإيران، حسبما أفادت فضائية العربية.فيما أعلنت الصحة السعودية، أمس السبت، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا، إحداهما قادمة من إيران، وأخرى قادمة من النجف في العراق.ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصولهما للمنفذ السعودي نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس، وتم نقلهما إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن وزارة الصحة أن «جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدةى.كما قررت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتبارًا من، اليوم، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال تلك الفترة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.