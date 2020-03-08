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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التضامن: الدولة محتاجة للشراكة مع القطاع الخاص لإحداث طفرة

الأحد 08/مارس/2020 - 11:15 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "صناع الخير" تتعاون مع الوزارة في 3 مبادرات أساسية، إضافة إلى العمل في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقوم بالإشراف على تنمية 4 قرى من القرى الأكثر فقرًا.

وأضافت نيفين القباج، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن القرى التي تقوم مبادرة "صناع الخير" بالإشراف عليها تصل نسبة الفقر فيها لأكثر من 70%، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على تقريب وجهات النظر بين متخذي القرار والشباب بحيث يكونوا على منصة واحدة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرات الشبابية لا تقتصر جهودها على الوعي السياسي فقط، إنما تتطرق إلى الكثير من القضايا ومنها الصحي والتعليمي والتوعوي أيضًا، لافتة إلى أن دور الشباب لا يقتصر على الدعوة فقط وإنما العمل والتنفيذ على أرض الواقع، فضلًا عن حاجة الدولة للشراكة مع القطاع الخاص لإحداث طفرة على مختلف القطاعات.

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