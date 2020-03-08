وزير المالية يترأس مناقشة رسالة دكتوراة في جامعة بني سويف

كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، الدكتور محمد معيط وزير المالية، في أثناء لقاء جمعهما بمقر الجامعة بالقاهرة.وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بزيارة الوزير، مشيدا بنجاح تجربة وزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.وزار وزير المالية مقر جامعة بني سويف بالقاهرة لترأس لجنة إشراف مناقشة رسالة دكتوراة في المالية العامة بعنوان "الموارد المالية للهيئات الاعتبارية المستقلة بين التشريع المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة"، للباحث مدحت بشرى، وبعضوية الدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبدالهادي مقبل، أستاذ المالية بجامعة طنطا، ولفيف من قيادات وزارة المالية ومستشار الوزير.