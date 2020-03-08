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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تتعهد بتقديم قروض للمتضررين من كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:06 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
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قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد إن الحكومة ستطرح برنامجا خاصا لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات فيروس كورونا المستجد.‭

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن آبي إن "هذه الخطوة ستكون جزءا من حزمة ثانية من الإجراءات التي تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها يوم بعد غد الثلاثاء وتتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون أخذ أجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق المدارس".

وأضاف آبي، خلال اجتماع للحكومة لمعالجة تفشي الفيروس، "ستكون أولويتنا حاليا فيما يتعلق بمساعدة الاقتصاد حماية الوظائف والحفاظ على استمرار عمل الشركات"، موضحا "سنطرح إجراءات غير تقليدية قوية حتى يمكن للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مواصلة عملها على الرغم من الظروف الصعبة الحالية".

وأشار إلى أنه يأمل في استغلال 270 مليار ين (2.6 مليار دولار) من صندوق احتياطي حكومي للسنة المالية الحالية حتى مارس "بقدر الإمكان" حيث بلغ إجمالي الحزمة التي تم الإعلان عنها في منتصف شهر فبراير الماضي 15.3 مليار ين.

وبعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب بطء الاستجابة للأزمة، قرر آبي إغلاق المدارس والدعوة إلى إلغاء الأحداث الكبيرة وتأجيلها للحد من مخاطر انتقال الفيروس، كما ستقيد اليابان غدا الإثنين رحلات السفر من الصين وكوريا الجنوبية.

يأتي تفشي الفيروس في وقت حرج بالنسبة لليابان مثيرا شبح حدوث نمو اقتصادي سلبي خلال الربع الثاني من العام مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في شهري يوليو وأغسطس.

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