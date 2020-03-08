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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية بمحاور وميادين الجيزة والقاهرة

الأحد 08/مارس/2020 - 10:02 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
حسام محفوظ
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شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية متحركة وذلك بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

فشهد الطريق الدائري زحامًا مروريًا من مؤسسة الزكاة إلى ما بعد نفق السلام بنحو ٥٠٠ متر، وكذلك المتجه من المنيب إلى الأوتوستراد زحامًا متحركًا.

كما شهد المحور تكدسات مرورية في اتجاه ميدان لبنان من أكتوبر، وكذلك محور صلاح سالم شهد زحام متحرك في الاتجاهين الاتجاهين وبخاصة منطقة نفق العروبة، وشهد كوبرى أكتوبر زحاما متحركا في الاتجاهين وخاصة منطقة المعلق ورمسيس.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق جسر السويس من منطقة ألف مسكن لطريق الإسماعيلية في الاتجاهين، كما شهد شارع السودان كثافات مرورية عالية وصولا إلى البحوث وشارع التحرير بالدقي وصولا إلى العجوزة.

كما تباطأت حركة السير بشارع الشهيد ومصطفى النحاس وطريق المنصة بمدينة نصر وكذلك شوارع مكرم عبيد وعباس العقاد، كما شهدت وصلة المريوطية اتجاه المنيب أعلى الطريق الدائري ظهور تكدسات مرورية عالية.

وتباطأت حركة السير بمحور جوزيف تيتو كوبري الهايكستب وصولا إلى الحرفيين، وتباطأت حركة السير أسفل دائري قليوب في الاتجاه نحو القاهرة وذلك بسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على الطريق.

ورصدت المتابعات تكدسات مرورية بجامعة الدول العربية، كذلك البطل أحمد عبد العزيز، خاصة من نزلة كوبري أكتوبر، كما شهد كوبرى مايو زحاما متحركا في الاتجاهين وبخاصة نادي الزمالك.

كما ظهرت كثافات مرورية بطريق كورنيش النيل لوسط البلد، وأيضا كثافات متحركة بشارعي فيصل والهرم اتجاه الجيزة، وكذلك شارع البحر الأعظم.

وتكثف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.

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