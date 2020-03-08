أحدهم فى العناية المركزة 62 مصابًا بكورونا فى الكويت

سجلت السلطات الكويتية، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح إجمالي عدد الحالات 62 إصابة، داخل الأراضي الكويتية.وأكد وزارة الصحة الكويتية، وضع المصابين في العناية المركزة، مشيرة إلى أن إحدى الحالات بحالة حرجة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.وفي نفس السياق، أغلقت الكويت ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيسي الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.فيما أعلنت الصحة الكويتية، السبت الماضي، عن خضوع 104 مواطنين كويتيين لإجراءات الفحص الطبي بعد عودتهم من النجف العراقية.وتستمر حملات التطهير تتم داخل الحجر الصحي، والأماكن التي تحتوي على نسبة اكتظاظ سكاني عالية، ونسبة خطورة وملامسة عالية، في النجف العراقية، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لشاب عراقي قادم من إيران.